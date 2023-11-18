Bangladeş’te Midhili fırtınası: 3 ölü

Bangladeş’te etkili olan Midhili fırtınası 3 kişinin ölümüne neden oldu.

Bangladeş’i Midhili fırtınası vurdu. Şiddetin yağışa neden olan fırtınada ağaçların devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgar nedeniyle evlerde ve tarım alanlarında hasar meydana geldi.

Elektrik direklerinin de devrilmesine neden olan fırtınada ağaçların devrilmesi sonucu trafik durdu.

İtfaiye ülke genelinde 51 noktada devrilen ağaçları kaldırıldığını, 220 evin kısmen yıkıldığını duyurdu.