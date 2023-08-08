Bangladeş’te muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda 7 kişi öldü

Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle ilk belirlemelere göre dördü Arakanlı Müslüman mülteci 7 kişi hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde ve Bandarban bölgesinde şiddetli yağmur ve heyelanlar, birçok kişinin mahsur kalmasına sebep oldu.

Polis memuru Muzibur Rahman, Cox's Bazar'ın Chakaria bölgesinde iki çocuğun toprak kayması sonucunda ve bir erkeğin de odun toplamak için nehirden geçerken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mültecilere Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Mohammed Mizanur Rahman, Cox Bazar bölgesindeki Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında 1 anne ve 1 yaşındaki kızının toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirdiğini, Bandarban'da gerçekleşen toprak kayması sebebiyle de 2 Arakanlı Müslüman'ın daha hayatını kaybettiğini ifade etti.