Bangladeş’te ‘şeytan avı’: 1300 kişi gözaltına alındı

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Güney Asya ülkesi Bangladeş’te eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in açıklamaları sonrası alevlenen protestolarda bin 300’den fazla kişi gözaltına alındı. Hasina’nın ağustos ayında hükümet karşıtı protestoların ardından sığındığı Hindistan’da canlı yayında yaptığı konuşmasının ardından, ülkede başlayan şiddet olayları sürüyor.

Bangladeş’te polis yetkilisi İnamul Haque Sagar, cumartesi günü başlatılan “Şeytan Avı” adlı operasyonda başkent Dakka başta olmak üzere çeşitli bölgelerde, toplam bin 308 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Muhammed Yunus yönetimindeki geçiş hükümetinden yapılan açıklamada operasyonun “devrik otokratik rejimle bağlantılı çetelerin bir grup öğrenciye saldırarak ağır yaralanmalarına yol açmasının ardından başladığı” belirtildi. Cumartesi günü başlatılan operasyon kapsamında, önceki gün Gazipur bölgesinde aralarında Hasina’nın partisi Avami Birliği liderleri ve partiyi destekleyen kişilerin yer aldığı 83 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

HASİNA’NIN ÇAĞRISI

Olaylar Hasina’nın ve partisinin açıklamaları sonrasında başladı. Hindistan’da bulunan Hasina, kendisini deviren protestoları eleştirmiş, Hasina’nın partisi de eylem çağrısında bulunmuştu. Açıklamalar Bangladeş halkında tepkilere yol açarken çarşamba günü protestocular Hasina’nın ailesine ait binaları kepçelerle yıkmıştı. Yıkılan binalar arasında Hasina’nın babası olan Bangladeş’in ilk Cumhurbaşkanı Şeyh Muciburrahman’ın müzesi ve eski evi de vardı. Saatler sonra, Hasina’ya karşı ayaklanmanın fitilini ateşleyen protesto grubu Ayrımcılığa Karşı Öğrenciler’in üyeleri Dakka’nın Gazipur bölgesinde saldırıya uğradığı bildirildi.

KİTLESEL PROTESTOLAR

Bangladeş’te 1971’deki Bağımsızlık Savaşı’nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ayında hükümet karşıtı protestolar başlamıştı. Yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği protestoların ardından Hasina ülkeyi terk etmişti. Hasina ve Avami Birliği’nden üst düzey isimler hakkında soruşturma başlatılarak tutuklama kararı çıkartılmıştı.

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‘HASİNA’NIN DEVRİLMESİNİ BIDEN YÖNETİMİ FONLADI’

ABD’nin eski Dışişleri Bakanlığı görevlisi Mike Benz, Bangladeş’teki rejim değişikliğinin, eski Başkan Joe Biden yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından fonlandığını öne sürdü. Biden döneminde bakanlıkta uluslararası iletişim ve bilgi teknolojisi konularında çalışan Benz, The Tucker Carlson Show isimli programda, bakanlık ve USAID’in uluslararası rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Benz, Biden yönetiminin, “Bangladeş’te Çin’in nüfuzunu azaltmak için bir askeri üs kurma” girişimlerine dair çalışmalarını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’tan itibaren dış yardımlara yönelik kararname imzalamış ve bu süreçte, ABD’nin dış kalkınma yardımı programlarının durdurulmasına yönelik adımlar atılmıştı. Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk da USAID yöneticileriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle çalışanların “idari izne çıkarıldığını” duyurmuş ve ajansın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.