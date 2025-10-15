Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş’in başkenti Dakka’da 4 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin tanınamayacak derecede olduğu, DNA testi sonrası ailelerine teslim edileceği bildirildi. Yangının kimyasal madde bulunan depoya sıçradığı kaydedildi.
İtfaiye görevlileri, ölenlerin tanınamayacak derecede yandığını ifade ederken, yetkililer, fabrikadaki yangının 3 saatte söndürülebildiğini açıkladı.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin tanınmayacak halde oldukları için DNA testinin ardından ailelerine teslim edileceğini duyurdu.
Fabrikanın yanındaki kimyasal madde bulunan deponun da alevlere teslim olduğu bilgisi paylaşıldı. İtfaiye yetkilileri, yangının ilk hangi binada başladığını henüz belirleyemediklerini kaydetti.
İtfaiye müdürünün yerel basına yaptığı açıklamada, ölenlerin muhtemelen "yüksek derecede zehirli gaz" soluyarak "anında" öldüklerini bildirdi.
Yetkililer, polis ve ordu görevlilerinin hala fabrika ve deponun sahiplerini aradıklarını ifade etti.
Görgü tanıkları, depoda yangını artırabilecek çamaşır suyu tozu, plastik ve hidrojen peroksit bulunduğunu aktardı.
Deponun yasal olarak faaliyet gösterip göstermediğine dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.