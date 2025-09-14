Giriş / Abone Ol
Banıdrmaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 19:13
  • Giriş: 14.09.2025 19:13
  • Güncelleme: 14.09.2025 19:13
Kaynak: DHA
Banıdrmaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Zeki KARADENİZ / BANDIRMA-BALIKESİR,(DHA)-

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Gökmen Baltacı, Hüseyin Kıvanç Durmaz

BANDIRMASPOR: Akın Alkan - Rahmetullah Berişbek, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Dk. 57 Muhammed Gümüşkaya) (Dk. 71 Cem Tuna Türkmen), Ndongala (Dk. 88 Enes Aydın), Bacuna, Samake (Dk. 57 Jetmir Topalli), Tanque

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Aykut Özer (Dk. 26 Mehmet Erdoğan) - Hakan Bilgiç, Mexer, Wellington (Dk. 22 Oğuzcan Çalışkan), Ali Dere, İbrahim Akdağ, İshak Karaoğlu, Roshi (Dk. 84 Fernandes), Rroca (Dk. 84 Erkam Develi), Ezeh, Diouf (Dk. 90+2 Haqi Osman)

GOLLER: Dk. 11 Tanque (Bandırmaspor) - Dk. 27 İbrahim Akdağ (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Ezeh, Hakan Bilgiç (Ankara Keçiörengücü)

1’inci Lig’in 5’inci hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

