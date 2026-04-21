Banka borçları silinecek: Kanun teklifi verildi

Kredi kartı ve tüketici kredisi borcu nedeniyle milyonlarca yurttaş adeta bataklığa saplanmış durumda. Borcu borca kapatmak isteyen yurttaşlar icra takibinden kurtulamaz halde. Resmi verilere göre icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı 25 milyona yaklaşıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle kamu ve özel tüm bankalar ile, fınansal aracılık kurumları ve varlık yönetim şirketleri tarafından icrai takip başlatılmış veya ihtarname gönderilmiş, tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı, icra-takip masrafının silinmesi öngörüldü.

"KREDİ KARTI BORCU YÜZDE 50'NİN ÜSTÜNDE ARTTI"

Teklifin gerekçesinde şu verilere yer verildi:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektöründe tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı Nisan 2026 başı itibariyle 6 trilyon 59 milyar 932 milyon TL’ye yükselerek 6 trilyon TL’nin üstüne çıkmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 4 trilyon 112 milyar 738 milyon TL seviyesinde bulunan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı toplam borcu yıllık bazda yaklaşık % 47.3 oranında artış göstermiştir. Tüketici kredileri toplamı 3 trilyon TL’nin üzerine ulaşırken, vatandaşlarımızın borcu içinde en yüksek payı da ihtiyaç kredileri almıştır. Bireysel kredi kartı borcu da toplamda 3 trilyon TL’ye çıkarak yıllık bazda % 50’nin üzerinde artış göstermiştir.

Diğer taraftan vatandaşlarımız 2026 yılının ilk iki ayında bankalara toplam 229 milyar 400 milyon lira faiz ödemesi yapmıştır. Son bir ay içerisinde icra takibine alınan kredi miktarı 6.3 milyar TL daha artarak 646.2 milyar TL’ye çıkmıştır. 2025 yılında % 101 oranında artan bu batık kredi miktarı daha yılın başında geçen yılın son haftasına göre % 11.8 oranında artış göstermiştir. İcra dairelerinde, bankalar ve finans kuruluşlarının tüketiciler nezdinde açtığı 2016 yılında 26 milyon 946 bin bandında olan toplam dosya sayısı, 2025 yılı itibarıyla 35 milyon 284 bin 514’e çıkmıştır. Dosya sayısında % 30,91’lik bir artış olduğu ortaya çıkmıştır.”

"SİCİL AFFI SAĞLANMALI"

Teklifi Meclis’e sunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin şunları aktardı:

“Vatandaşlarımızın, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları her geçen gün artmaktadır. Bu kanun teklifi ile vatandaşlarımızın yaşadıkları ödeme zorluklarından dolayı, sorunu ve temerrüde düşmüş ödeme imkanı olmayan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının ödenmesine yönelik kolaylıkların sağlanmasıdır. Vatandaşlarımızın, faiz ve gecikmeden kaynaklanan ekstra maliyetlerden arındırılmış anapara borçlarının yapılandırılması ile birlikte aynı zamanda mevcut faiz ve gecikme borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Merkez Bankası ve Bankalar arası Kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde sicil affının sağlanmasıdır.”

5 YILLIK YAPILANDIRMA

Bekin’in sunduğu ve Komisyon’a sevk edilen kanun teklifi şöyle:

“Bu kanunun Resmi Gazetede yayınlandığı tarih itibariyle, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren kamu ve özel tüm bankalar ile, finansal aracılık kurumları ve varlık yönetim şirketleri tarafından icra takip başlatılmış veya ihtarname gönderilmiş, tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların, bu maddenin Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği gün itibariyle altmış (60) gün içerisinde, krediyi veya kredi kartını veren ilgili kuruluşa veya ilgili kuruluş tarafından yetkilendirilmiş kişiye yazılı müracaat etmeleri halinde, anapara borçlarının, peşin veya 5 yıla uzanan vadeyle başvuru günü itibariyle tahakkuk ettirilmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı, icra-takip masrafı vb. her türlü ad altındaki masraflar silinir, Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki sicil kayıtlan silinir. Söz konusu borçlarla ilgili olarak, İcra ve iflas Kanunu kapsamında sürelerin işletilmesi durdurulur.”