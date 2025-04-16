Banka borcunu kapamak için sıraya girdiler

Spor Servisi

Türkiye Bankalar Birliği borcunu kapatan Trabzonspor'un ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da bu yükten tamamen kurtulmak ya da borçlarını asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Geçen aylarda 4 kulüp de borsaya açık şirketlerinde bedelli sermaye artırımına giderek, elde edilen geliri Bankalar Birliği ödemelerinde kullandı.

Bu girişime ilk başvuran ve 2024 yılının son çeyreği itibarıyla banka borçlarını kapatan ilk kulüp Trabzonspor oldu. Bu sene başında Galatasaray aynı hamleyle borcunu yarıya indirirken, Beşiktaş da benzer metodu denedi ve bedelli sermaye artırımı başvurusunun geçen hafta onaylandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, buradan gelecek parayla banka borçlarının tamamen kapatılacağını açıkladı.

Fenerbahçe de 2024 sonunda aynı yöntemi kullandı. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca geçen günlerde hisse satışı da gerçekleştirdi ve elde edilecek gelirle banka borçlarının bir kısmının ödeneceğini kamuoyuyla paylaştı. Bankalar Birliği'ne en fazla borcu olan kulüp Beşiktaş. Bankalar Birliği borç klasmanında ikinci sırada Fenerbahçe bulunurken, üçüncü sırada Galatasaray yer alıyor. Bankalar Birliği hariç, kulüplerin toplam borcunun yüzde 75'ini kısa vadeli borçlar oluşturuyor.