Banka çalışanı ve nişanlısı, zimmetine 37 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde özel bir bankada çalışan Perihan Y. (37), 3 ay içinde zimmetine ve nişanlısı Settar A.'nın (38) hesabına 37 milyon 157 bin TL geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Nişanlı çift, emniyetteki işlemlerin ardında sevk edildiği hakimlikte tutuklandı.

Güncel 02.07.2024 18:43 Giriş: 02.07.2024 18:43

Güncelleme: 02.07.2024 18:48 Kaynak: DHA

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AA