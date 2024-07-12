Banka koruyor, emniyet izliyor!

Akbank müşterisi olan çok sayıda yurttaşın banka hesapları boşaltıldı. Hesaplarından kredi de çekilen mağdurlar Akbank’ta güvenlik açığı olduğunu ifade ediyor. Emniyet ise "Bankalar dolandırıcıları koruyor" diyor.

Dolandırıcılık vakalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kişisel verilerin internet sitelerinden yayımlanmasıyla birlikte dolandırıcılık vakalarında patlama yaşanmaya başladı.

Akbank müşterisi olan çok sayıda yurttaşın banka hesapları boşaltıldı. Hatta bunun üstüne bir de hesapları aracılığıyla kredi bile çekildi.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan bir yurttaş, “19 Mayıs’ta marketten alışveriş yapacağım esnada bakiyemin yetersiz olduğunu öğrendim. Saha sonra ATM’ye giderek hesabımı kontrol ettiğimde ayın gün hesabımdan benim bilgim ve rızam dışında 350 bin TL kredi kullanıldığını ve bunun da başka bir hesaba aktarıldığını öğrendim. Kullanılan kredi ile birlikte hesaplarımda bulunan parayla birlikte toplam 526 bin 741 TL başka hesaplara gönderilmiş. Bu işlemler sırasında Akbank bana hiçbir şekilde mesaj göndermedi, arayıp uyarıda bulunmadı. Bu işlemlere onay vermedim. Burada bir güvenlik zafiyeti var. Hesabımdan para çeken kişilerden ve bu güvenlik açığını oluşturan Akbank yetkililerinden davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Dolandırılan, banka hesapları boşaltılan ve adlarına kredi çeken Akbank müşterileri WhatsApp grupları kurarak bir araya geliyor. WhatsApp gruplarında dolandırılan yurttaşların sayısının ise 160’ı bulduğu ifade ediliyor. Akbank ise mağdurlara “Sizleri korumak için her türlü önlemi alıyoruz” diye yanıt veriyor.

‘DEFALARCA UYARDIK’

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Başkanı Cem Nuri Aldaş, BirGün’e şunları söyledi:

"Gerek devletin gerek özel sektörün, banka ve finans kuruluşlarının kişisel verileri korumasının ne kadar önemli olduğunu defalarca vurguladık, uyarılarda bulunduk. Çeşitli makamlara yaptığımız başvurularımızdan sonuç alamadık. Bankacılık ve finans kuruluşlarındaki bu tip işlemlerin mutlaka onaylı olarak yaptırılması gerekiyor. Bazı finansal kuruluşlar için bu tür olaylar son dönemlerde tekrarlı olarak karşımıza çıkıyor. Sistemlerin güvenlik standartlarına uyumluluk denetimleri yapılmalı ve BDDK da kontrollerini sıklaştırmalı. Vatandaşlar ise bilinçli hareket etmeli, kişisel verilerini ve parolalarını kimse ile paylaşmamalı, parolalarını düzenli olarak değiştirmeli, dolandırıcılara karşı uyanık olmalı, virüs engelleyici yazılımlar kullanmalı." dedi.

Aldaş, BMO'nun kamu yararını esas alarak bu konuda her kuruma ve yurttaşlarımıza destek olmaya hazır olduğunu ekledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Asayiş Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı’nın ardından dikkati çeken bir rapor hazırlamıştı. Raporda, “Yurttaşların nasıl dolandırıldığı” anlatıldı. Dolandırıcıların GSM şirketlerinden ve bankalar yüzünden yakalanamadığı ve hatta yurttaşın göz göre göre dolandırıldığını ifade edildi.

BANKALARI SUÇLADI

Raporun bankalarla ilgili bölümünde şu ifadeler yer alıyordu:

• Yaptırımların yetersiz olması nedeniyle dolandırıcılıktan hüküm giyen kişiler ilk fırsatta tekrar dolandırıcılık yapma eğilimi göstermektedirler.

• Bankalar, dolandırıcılık sonucu kendi şubelerinde aktarılan paraya bloke koyulması talebini kanunen hukuki nedenlerle kabul etmemektedirler. Dolandırıcılar yakalanamasa bile mağdurun zarar görmesini engelleme ihtimalini düşürmektedir.

• Bankaların, Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen yazıya rağmen 15 günlük sürede IBAN sahibinin bilgilerini kolluk kuvvetlerine verilmesinde aksaklıklar yaşanmaktadır.

• Tespit edilmiş, dolandırıcılığa karışan 18 bin IBAN olmasına rağmen IBAN sahiplerinin kimlik bilgilerine erişim sağlanamamaktadır.