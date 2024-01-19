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Banka müdürünün tayinine sevindiklerini ispatlamak için dana kestiler

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, banka müdürünün tayinin çıkmasına sevindiğini ispat etmek için esnaf ve çiftçiler dana kesti.

Güncel
  • 19.01.2024 16:53
  • Giriş: 19.01.2024 16:53
  • Güncelleme: 19.01.2024 16:59
Kaynak: İHA
Banka müdürünün tayinine sevindiklerini ispatlamak için dana kestiler

Gölbaşı ilçesinde Ziraat Bankası'nın şube müdürünün tayinin çıkması üzerine, ilçe esnaf ve çiftçiler büyükbaş hayvanı keserek, sevinçlerini ispatlamaya çalıştı.

Bankanın şube müdürüyle sorunlar yaşandığını ve uzun süredir şikayetçi oldukları iddia eden esnaf ve çiftçiler, ‘Müdür giderse tosun keseceğiz’ diye önceden söz verdiklerini söyledi.

Daha sonra sözü tutmak için büyükbaş hayvanı bankanın önünde kesti. 

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