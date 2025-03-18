Banka üzerinden alınan altına ek vergi getirildi

Banka üzerinden alınan altınl alım satımlarına ek vergi getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; 17 Mart 2025 tarihinden itibaren, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek.

Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan bu uygulama, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edilmişti.