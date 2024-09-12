Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.'ye, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından üye iş yerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.'ye, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 4 üncü maddesi ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine karar verildi.