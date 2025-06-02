Bankacılık sektörü kâr etmeye devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk bankacılık sektörünün Nisan 2025 dönemine ait konsolide olmayan ana göstergelerini yayımladı. Verilere göre sektörün toplam aktif büyüklüğü 37 trilyon 287 milyar 819 milyon TL’ye ulaşarak, yılın başına kıyasla yüzde 14,2 oranında artış gösterdi.

KREDİLER VE MENKUL DEĞERLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Nisan 2025 itibarıyla sektörün en büyük aktif kalemini oluşturan krediler 18 trilyon 393 milyar 874 milyon TL seviyesine ulaştı. Menkul değerler portföyü ise 5 trilyon 992 milyar 306 milyon TL olarak kaydedildi. 2024 yıl sonuna göre krediler toplamında yüzde 14,6, menkul değerlerde ise yüzde 14,7 oranında artış yaşandı. Aynı dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,03 oldu.

MEVDUATLAR 21,5 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Bankaların kaynakları arasında en büyük paya sahip olan mevduatlar, yılbaşına kıyasla yüzde 13,9 artarak 21 trilyon 526 milyar 516 milyon TL seviyesine ulaştı.

Bankacılık sektörünün toplam özkaynakları da artış eğilimini sürdürerek 3 trilyon 103 milyar 987 milyon TL’ye ulaştı. 2024 yıl sonuna göre özkaynaklarda yüzde 7,1 oranında artış yaşandı.

SEKTÖR NET KÂRDA 264 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Nisan 2025 itibarıyla sektörün dönem net kârı 264 milyar 202 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,42 düzeyinde ölçüldü.