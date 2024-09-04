Bankacılıkta yeni taksit adımı: Kısıtlamalar artıyor
Halk yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar karşısında kredi kartına yüklenirken, ekonomist Barış Soydan, özel bir bankanın bireysel kredi kartı taksit sayısını 2'ye düşürdüğüne ilişkin iddiaların olduğunu, şirket kartlarına ise taksitin söz konusu banka tarafından tamamen kaldırıldığını söyledi.
Ekonomist Barış Soydan, en büyük özel bankalardan birinin, kredi kartlarında taksit sayısını şirket kartları için kaldırdığını söyledi. Soydan, söz konusu bankanın bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığına ilişkin de iddiaların olduğunu da dile getirdi.
Yüksek enflasyon karşısında satın alma gücünü kaybeden yurttaş, kredi ve kredi kartlarına yükleniyor.
"TALEBİ BASKILAMAYA DEVAM"
Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şirketlere ait kredi kartlarında taksit sayısının kaldırıldığını yazan Soydan, talebi daha da baskılanmak istendiğini söyledi.
Soydan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor."
Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor.— Barış Soydan (@barissoydan) September 4, 2024