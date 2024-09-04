Bankacılıkta yeni taksit adımı: Kısıtlamalar artıyor

Ekonomist Barış Soydan, en büyük özel bankalardan birinin, kredi kartlarında taksit sayısını şirket kartları için kaldırdığını söyledi. Soydan, söz konusu bankanın bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığına ilişkin de iddiaların olduğunu da dile getirdi.

Yüksek enflasyon karşısında satın alma gücünü kaybeden yurttaş, kredi ve kredi kartlarına yükleniyor.

"TALEBİ BASKILAMAYA DEVAM"

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şirketlere ait kredi kartlarında taksit sayısının kaldırıldığını yazan Soydan, talebi daha da baskılanmak istendiğini söyledi.

Soydan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor."