Bankadan çıkan kişiyi gasp edenler yakalandı

Esenyurt’ta bankadan çıkan vatandaşı gasp ederek 482 bin TL’sini alan şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta 16 Ocak günü 12.45 sıralarında meydana gelen olayda, C.F. isimli vatandaş banka çıkışı eli silahlı şahıslar tarafından gasp edilmiş, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. C.F.’nin elindeki çantada toplam 2 milyon TL olduğu ancak C.F. onlara direnince şüphelilerin paranın yalnızca 482 bin TL’sini alabildiği öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri olayın meydana geldiği yerde ve şüphelilerin kaçış güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek izledi. İncelemeler neticesinde, şüphelilerin önce eşkalleri ardından da kimlikleri tespit edildi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen zanlıları yakalamak için harekete geçti. Geçtiğimiz perşembe günü Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla olayın şüphelisi olduğu belirlenen 4 kişi adreslerinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler Gürkan K. (34), Selvet K. (34), Yahya K. (25) ve Hakan A. (35) sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ekiplerin çalışmalarıyla, şüphelilerin olay yerine iki farklı araçla geldiği ortaya çıktı. Araçlardan birinin gözcülük yapacak şahıslar tarafından, diğer aracın ise gaspı gerçekleştiren kişilerce kullanıldığı belirlendi. Zanlıların kullandığı araçlardan biri operasyon sonucu ele geçirilirken, bu aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Gürkan K.’nin 6, Selvet K.’nin 19, Hakan A.’nın 22, Yahya K.’nin ise 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, güpegündüz gerçekleşen gasp olayı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüde, şüphelilerin C.F.’yi yere düşürüp çantasını almaya çalıştıkları, çantayı almayı başaramayınca yere dökülen paraları toplayarak kaçtıkları görüldü. Görüntünün devamında, gasp edilen vatandaşın “Soygun var” diyerek bağırdığı anlar kaydedildi.