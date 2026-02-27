Bankadan kredi alamayanlara ''taksitli tefeci'' tuzağı: Danışmanlık veriyorlarmış

Bankadan kredi alamayan ve acil nakit ihtiyacı olan yurttaşların, "danışmanlık" adıyla faaliyet gösteren gruplara yönlendirildiği, bu grupların elektronik ürün satışı yapılmış gibi gösterip aynı gün nakde çevirirken yüzde 30-40'a varan kesinti yaptığı öne sürüldü.

Hukukçular, ortada açık bir kredi sözleşmesi ya da finansal kuruluş olmadığına dikkat çekerek borç sarmalı ve icra riskine karşı uyardı.

ELEKTRONİK ÜRÜN ÜZERİNDEN "NAKDE ÇEVİRME"

Aktarılan bilgilere göre sistem, nakit ihtiyacı olan kişinin elektronik ürün almasıyla başlıyor. Ürün mağazadan çıkar çıkmaz "danışmanlık" adıyla hareket eden yapı, ürünü piyasa değerinin altında nakde çeviriyor, aradaki fark "komisyon" olarak kesiliyor. Örneğin 50 bin liralık ürünün taksitleri vatandaşın üzerinde kalırken, eline geçen para 30-35 bin liraya düşebiliyor.

"EN AZ 6 AYLIK SGK" ŞARTI

Bu yöntemin, mesajlaşma uygulamaları üzerinden "Nakit ihtiyacına çözüm", "SGK'lıya anında para", "Alışverişe aracılık" gibi ifadelerle duyurulduğu, ilanlarda "faiz" yerine "hizmet bedeli" ibaresinin kullanıldığı belirtildi. Sisteme dahil olmak için en az 6 aylık SGK kaydı ve aktif icra dosyası olmaması gibi şartlar ileri sürüldüğü aktarıldı.

"60 BİNLİK TELEFON ALDIM, 38 BİN VERDİLER"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu yolla borçlandırılan bir vatandaş, "Bankadan kredi alamadım. Çocuğum hastaydı, acil para lazımdı. 60 bin liralık telefon aldım, elime 38 bin lira verdiler. Şimdi her ay 5 bin lira ödüyorum. Toplamda 60 bin lira geri ödeyeceğim" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Kendini "Mithat" olarak tanıtan bir kişiyle yapılan görüşmede ise süreç, "Biz danışmanlık yapıyoruz. Ürünü alıyorsunuz, biz nakde çeviriyoruz. Komisyonumuz yüzde 20-30 civarında. 6 ay SGK'nız olsun, icranız olmasın yeterli" ifadeleriyle tarif edildi.

HUKUKÇULAR: BORÇ MAĞAZAYA, NAKİT KAYIT DIŞI

Hukukçular, ürünün vatandaş adına alındığı için borcun doğrudan mağazaya karşı oluştuğunu, "nakde çevirme" işleminin kayıt dışı yapılması nedeniyle ödeme aksadığında icra sürecinin başlayabildiğini vurguladı. Bazı durumlarda ürün alındığı hâlde nakdin hiç ödenmediği ya da vaat edilenden daha düşük tutar verildiği iddialarına da dikkat çekildi.