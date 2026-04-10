Bankalar anlaştı: ATM'lerde yeni dönem

Ramazan Bayramı tatilinde bankacılık sisteminde yaşanan yoğunluk bankacılık sektörünü yeni adımlar atmaya itti.

Enflasyonist baskı ve piyasadaki nakit talebinin zirve yapmasıyla birlikte, mevcut ATM limitleri vatandaşın ihtiyacını karşılayamaz hale gelince bankalar düğmeye bastı.

Finans çevrelerinden gelen son dakika bilgisine göre; bankalar, 10 bin ile 15 bin TL arasında sıkışıp kalan günlük nakit çekim limitlerini iki katına çıkarma kararı aldı.

Otomatik para çekme makinelerinde (ATM) günlük çekim sınırları kademeli olarak 30 bin TL seviyesine çekilecek ve Kurban Bayramı öncesinde bu uygulamaya tamamen geçilecek.

30 BİN TL'YE YÜKSELECEK

Bayram tatili sonrası artan likidite ihtiyacını karşılamak amacıyla Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank başta olmak üzere özel bankaların da dahil olduğu dev bir konsensüs sağlandı. Özellikle en büyük banknot olan 200 TL'nin alım gücündeki değişim, vatandaşları tek seferde daha yüklü miktarda fiziksel paraya erişmeye zorluyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, şubeye girmeden 30 bin TL’ye kadar nakit çekmek artık hayal olmayacak. Bu hamleyle hem banka içindeki yoğunluğun azaltılması hem de limit aşımında kesilen yüksek komisyon bedellerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Finans uzmanları, dijital ödemeler her ne kadar artsa da Türkiye'de fiziksel paraya olan bağlılığın sürdüğünü belirtiyor.

Bankaların para çekme limiti şu an şöyle:

• Enpara Toplam 60.000 TL (50.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)

• Garanti BBVA: Toplam 40.000 TL (20.000 TL Nakit + 20.000 TL QR)

• Fibabanka Toplam 35.000 TL (20.000 TL Nakit + 15.000 TL QR)

• QNB Finansbank: Toplam 30.000 TL (20.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)

• Kuveyt Türk: Toplam 30.000 TL (20.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)

• ING: Toplam 30.000 TL (20.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)

• Türkiye İş Bankası Toplam 25.000 TL (20.000 TL Nakit + 5.000 TL QR)

• Vakıfbank: Toplam 25.000 TL (20.000 TL Nakit + 5.000 TL QR)

• Yapı Kredi: Toplam 25.000 TL (20.000 TL Nakit + 5.000 TL QR)

• Akbank: Toplam 20.000 TL (Nakit ve QR toplam)

• DenizBank: Toplam 20.000 TL (10.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)

• OdeaBank: Toplam 20.000 TL (10.000 TL Nakit + 10.000 TL QR)

• Alternatif Bank: 20.000 TL (Sadece Nakit)

• Ziraat Bankası/ Ziraat Katdım: Toplam 17.500 TL (10.000 TL Nakit + 7.500 TL QR)

• Halkbank: Toplam 17.500 TL (10.000 TL Nakit + 7.500 TL QR)

• TEB: Toplam 15.000 TL (10.000 TL Nakit + 5.000 TL QR)

• Aktif Bank / HSBC / Anadolubank: 10.000 TL (Sadece Nakit)