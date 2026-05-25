Bankalar başlattı: Kredide yeni sınırlama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikasını desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla aldığı makroihtiyati tedbirleri sahada uygulamaya başladı.

İki gün önce duyurulan ve kredi büyüme sınırlarını aşağı çeken düzenleme, bankaların yeni kredi büyüme hesaplama dönemine girmesiyle birlikte bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre uygulamaya alınan yeni kurallarla birlikte, bankaların hem bireysel hem de ticari tarafta kullandırabileceği kredi limitleri daralmış oldu. Üretim ve istihdamı desteklemek amacıyla ihracat, yatırım, tarım ve kamu alanlarında kullandırılan krediler ise bu sınırlamaların dışında tutuluyor.

SINIRLAR BELİRLENDİ

Cuma gece yarısı yayımlanan karara göre 8 haftalık hesaplama dönemleri için belirlenen yeni sınırlar şu şekilde uygulanacak:

Tüketici Kredileri: İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme sınırı yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürüldü.

KMH Limitleri: Tüketicilere tahsis edilen Kredili Mevduat Hesabı limit büyümesi yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi.

KOBİ Kredileri: KOBİ'lere kullandırılan TL krediler için sınır yüzde 5'ten yüzde 4,5'e çekildi.

Ticari Krediler: KOBİ dışı büyük ölçekli işletmelere kullandırılan TL kredilerde büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 2'ye daraltıldı.

"YAVAŞLAMA GERÇEKLEŞMEDİ"

Merkez Bankası'nın limitleri daha da sıkılaştırmasının ardındaki temel etkenin, yüksek faiz oranlarına rağmen piyasadaki kredi iştahının devam etmesi olduğu görülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, kredilerde hedeflenen yavaşlamanın henüz gerçekleşmediğini ortaya koyuyor.

15 Mayıs haftası itibarıyla TL kredilerin yüzde 35’ini KOBİ’ler, yüzde 24’ünü taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartları oluşturuyor. Son bir yıllık veriler incelendiğinde; toplam TL krediler yüzde 44 oranında büyürken, taksitli ticari kredilerde yüzde 58, bireysel kredi kartlarında yüzde 49,3 ve ihtiyaç kredilerinde yüzde 47 oranında artış kaydedildi. Bankacılık sektörü kaynakları, kur etkisinden arındırılmış toplam kredi büyümesinin yüzde 30 bandında seyrettiğini ve bu oranın savaş öncesi seviyelere yakın olduğunu belirtiyor.