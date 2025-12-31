Bankalar Birliği Başkanı’dan 2026 için “gevşeme” öngörüsü

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı (TBB) ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Bankacılık Söyleşileri” kapsamında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

AA’nın aktardığına göre Çakar, 2026 yılı için, “Dezenflasyon sürecindeki kararlı ilerleme, 2026 yılında sektörümüzün faaliyet ortamını şekillendirecek en temel makroekonomik dinamik olacaktır. Bu sürecin para politikası, faizler ve kredi-mevduat dengesi üzerindeki yansımaları, yılın genel seyrini belirleyecektir” dedi.

2025 yılında ekonomi programında “kademeli ilerleme” kaydedildiğini savunan Çakar, enflasyon ve faiz oranlarıyla ilgili şu tahminlerde bulundu:

“Önümüzdeki süreçte de Merkez Bankasının ana politikasının dezenflasyon odaklı, veriye dayalı, toplantı bazlı, ihtiyatlı bir yaklaşımla sürdürülmesini ve enflasyonun ana eğilimindeki kalıcı iyileşmeye paralel olarak kademeli bir gevşeme patikasına girilmesini öngörüyoruz. Genel olarak baktığımızda Merkez Bankasının enflasyonda sağlanacak iyileşme ile aynı doğrultuda olacak şekilde 2026 yılı boyunca politika faizini kademeli olarak indirerek yılı yüzde 30’un altında kapatacağını öngörmekteyiz.”