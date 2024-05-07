Bankalar enflasyonun üzerinde kâr elde etti

Ekonomi Servisi

Yurttaşlar yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altına ezilirken bankacılık sektörü yıllık yüzde 94,4 kâr artışı elde etti.

Bankacılık sektörünün geçen yılın ocak-mart aylarında 106,1 milyar lira olan net kârı bu yılın ilk üç ayında 153,5 milyar liraya yükseldi. Böylece finans sermayenin net kârı ilk çeyrekte yıllık yüzde 44,7 artış kaydetti. Aynı dönemde enflasyon yüzde 15,06 olarak kaydedildi. Mart ayı itibarıyla ise yıllık kâr artışı yüzde 94,4 olarak kaydedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) açıkladığı verilere göre mart ayında takipteki alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 1,49’a düştü. Bu oran geçen yılın üçüncü ayında yüzde 1,82 düzeyindeydi. Aynı dönemde çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 13 oldu. Mart 2023’te bu oran yüzde 14 olarak kaydedilmişti. 2023 mart ayında 15,8 trilyon TL olan toplam aktifler bu yılın aynı döneminde 25,9 trilyon TL oldu. Toplam krediler ise mart 2024’te 12,9 trilyon TL olarak kaydedildi.