Bankalar fosilcileri besliyor

Haber Merkezi

İklim Kaosunda Bankacılık raporuna göre; fosil yakıt endüstrisinin sınırlandırılmasına yönelik Paris Anlaşması’ndan bu yana yaklaşık 7 trilyon dolar (225 trilyon 768 milyar TL) fon aktardı.

2016 yılında Paris‘te yapılan görüşmelerin ardından 196 ülke, karbon emisyonlarının bir sonucu olarak küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin en fazla 2C üzerinde sınırlamak için bir anlaşma imzaladı, büyük ölçüde değişen bir iklimin en kötü etkilerini önlemek için ideal sınır 1.5C olarak belirlendi.

Yeşil Gazete’nin Guardian‘dan aktardığına göre; geçen hafta yayımlanan bir anketin sonuçlarına göre, iklim bilimcilerinin büyük çoğunluğu küresel ısınmanın en az 2.5 derece olacağını öngörüyor, bu sonucun uygarlık için yıkıcı sonuçlara yol açması bekleniyor.

Bu yıl 15. baskısı yapılan İklim Kaosunda Bankacılık raporu için araştırmacılar, dünyanın en büyük 60 bankasının 4 bin 200’den fazla fosil yakıt firmasına ve Amazon ile Kuzey Kutbu‘nun tahrip edilmesine neden olan şirketlere verdiği kredileri analiz etti.

Bu bankaların petrol, kömür ve gaz şirketlerine 6,9 trilyon dolar finansman sağladığı ve bunun neredeyse yarısının (3,3 trilyon dolar) fosil yakıtların fonlanmasına gittiği tespit edildi.