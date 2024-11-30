Bankalar ilk 10 ayda 515 milyar lira kâr etti

EKONOMİ SERVİSİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ekim ayı raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 7 trilyon 333 milyar 810 milyon lira artarak 30 trilyon 884 milyar 697 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 15 trilyon 143 milyar 376 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 8 milyar 996 milyon lira oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 21,9 artarak 18 trilyon 105 milyar 670 milyon liraya çıktı.

Öz kaynak toplamı yüzde 23,5 artışla 2 trilyon 659 milyar 831 milyon lira oldu.

Sektörün dönem net kârı 515 milyar 628 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,09 olarak kayıtlara geçti.