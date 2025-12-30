Bankalar kârına kâr kattı

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası bankalarda mevduat faizleri sil baştan güncellendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitmesi, mevduat piyasasında dengeleri değiştirdi. Politika faizinin yüzde 39,5'ten yüzde 38'e çekilmesinin ardından yatırımcıların odağı, bankaların 250 bin TL için güncellediği mevduat faiz oranlarına çevrildi.

250 BİN TL’NİN AYLIK KAZANCI

29 Aralık 2025 itibarıyla 250 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların güncel mevduat oranlarına göre yeniden hesaplandı. Buna göre, güncel vadeli mevduat faiz oranlarının bazıları şu şekilde:

• HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 34

Net Kazanç: 6 bin 148 TL

Vade Sonu: 256 bin 148 TL

• ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7 bin 52 TL

Vade Sonu: 257 bin 52 TL

• GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 7 bin 142 TL

Vade Sonu: 257 bin 142 TL

• DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 7 bin 323 TL

Vade Sonu: 257 bin 323 TL

• VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 7 bin 595 TL

Vade Sonu: 257 bin 595 TL

• ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 7 bin 414 TL

Vade Sonu: 257 bin 414 TL