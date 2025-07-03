Bankalar kripto varlık saklama alanına giriyor

Türkiye'de bankaların da kripto varlıklar için saklama hizmeti sunmasının önü açılırken, bu hizmet için bugüne kadar Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 7 banka başvuru yaptı.

YASAL ALTYAPI TAMAMLANDI, İKİNCİL DÜZENLEMELER HAYATA GEÇTİ

İlk olarak geçen yıl çıkarılan düzenlemeyle Türkiye'de kripto varlıklara ilişkin yasal altyapı oluşturuldu.

Bu yıl da SPK tarafından hazırlanan ikincil düzenlemelerle kripto para borsaları olarak da bilinen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) kuruluş, işleyiş ve faaliyet süreçleri düzenlendi.

Bu kapsamda, bankaların da kripto varlıklara yönelik saklama hizmeti sunabilmesinin önü açıldı.

500 MİLYON LİRA SERMAYE ŞARTI ARANIYOR

Bankaların kripto varlık saklama hizmeti başvurusunun değerlendirilebilmesi için BDDK'nin uygun ön görüşü aranırken, bu kuruluşların 500 milyon lira asgari sermayeye sahip olması gerekiyor.

SPK verilerine göre, şimdiye kadar 11 kuruluş, "saklama kuruluşu" olarak hizmet vermek için başvuruda bulundu. Bazı kripto para borsaları saklama hizmeti için kendi şirketlerini kurarken, bu hizmet için 7 banka da SPK'ye başvurdu.