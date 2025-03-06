Bankalar krizi fırsata çevirdi

Faiz oranlarında yaşanan yüksek seyir ve yüksek enflasyon, geliri yeterince artmayan yurttaşların borçlarını geri ödemelerini zorlaştırıyor. Yurttaş giderek yeni bir borç krizine giriyor. Finans sektörü ise bu krizden kazanç sağlamayı sürdürüyor. Yüksek faiz dönemi bankaların kredi ve kredi kartından sağladığı faiz gelirinde rekor artışlara neden oldu.

Bankaların kredilerden elde ettiği faiz geliri ocak ayında 382 milyar 774 milyon lira olarak hesaplandı. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 245 milyar 573 milyon liraydı. Böylece bankaların kredi faiz gelirleri bir yılda yaklaşık yüzde 55,9 oranında arttı. Bu gelirin yüzde 14’ünü tüketici kredilerinden alınan faiz oluşturdu. Bankaların tüketici kredilerinden sağlanan faiz geliri, son bir yılda 33,1 milyar liradan 52,7 milyar liraya fırladı. Yani halkın borcu üzerinden sağlanan gelir, sadece bir yılda yüzde 59 arttı.

Bankaların kredi kartı kullanımından elde ettiği faiz gelirleri de benzer şekilde dramatik bir yükseliş gösterdi. Geçen yıl Ocak ayında 22 milyar 689 milyon liradan 36 milyar 354 milyon liraya çıktı. Bir yılda yaşanan yüzde 60,2 oranındaki yükseliş, kredi kartı kullanan milyonlarca yurttaşın faiz yükünün ciddi oranda arttığını gözler önünü serdi. Aynı dönemde batık kredilerde ciddi artış yaşandı. Ocak 2024’te 2 milyar 689 milyon lira olan takipteki krediden sağlanan faiz geliri, 6 milyar 536 milyon TL ulaştı. Bir yılda yüzde 143,2 oranında arttı.

∗∗∗

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 Genel Seçimlerinin ardından görevi devraldığında, politika faizi yüzde 8,5, enflasyon yüzde 38 seviyesinde seyrediyordu. Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla birlikte tamamlanan yeni ekonomi yönetimi, Haziran 2023’te ilk faiz artışına başladı. Politika faizi yüzde 15’e çıkarıldı ve ‘rasyonel zemine dönüş’ adımları, takip eden aylarda da devam etti. Yerel seçimlerin öncesinde yapılan 500 baz puanlık artışla faiz yüzde 50’ye çıkarıldı ve son iki Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi kararı alındı.

Merkez Bankası’nın bugün yapacağı PPK toplantısında, beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin de etkisiyle 250 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Ancak yüksek faiz politikasının yarattığı tahribatı yurttaş uzun vadede hissetmeye devam edecek.