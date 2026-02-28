Bankalar krizle semirdi

Yüksek enflasyon ve borç krizi bankalara yaradı. Ülkenin en büyük 10 bankası 2025'te kârlarını katladı.



Bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından AA'nın derlediği verilere; Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, DenizBank ve Kuveyt Türk en büyük 10 banka olarak sıralandı.



2025’te en yüksek net kârı 161,5 milyar lirayla Ziraat Bankası açıkladı. Garanti BBVA 110,6 milyar lirayla ikinci, VakıfBank 70,1 milyar lirayla üçüncü oldu. Türkiye İş Bankası 67,4 milyar lira, Akbank ise 57,2 milyar lira kâr elde etti.

En büyük 10 bankanın toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 38 trilyon liraya ulaştı. Ziraat Bankası 8,5 trilyon liralık aktif büyüklükle ilk sıradaki yerini korudu. Onu 5,4 trilyon lirayla VakıfBank, 4,6 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası ve 4,3 trilyon lirayla Halkbank izledi. Böylece dört bankanın aktif büyüklüğü 4 trilyon liranın üzerine çıktı.



Bankacılık sektörünün en büyük fon kaynağı olan mevduat ve katılım fonları 24,8 trilyon liraya yükseldi. İlk 10 bankanın toplam mevduatı bir yılda yüzde 40 artış gösterdi. Mevduatta da Ziraat Bankası 5,4 trilyon lirayla ilk sırada yer aldı. Söz konusu 10 bankanın öz kaynak toplamı ise yüzde 57 artarak 3,2 trilyon lirayı aştı. Öz kaynak büyüklüğünde de Ziraat Bankası ilk sırada bulunuyor. Ekonomi Servisi