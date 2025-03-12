Bankalar rekor kâr açıkladı, halkın borcu katlandı!

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, iktidara ekonomi politikaları üzerinden eleştirilerde bulundu.

Bankacılık sektörü, 2025 yılı Ocak ayında net kârını yüzde 48,2 artırarak 47,3 milyar liraya çıkardı. Kamu bankalarının kâr artışı yüzde 198,3 olarak gerçekleşirken, özel ve yabancı sermayeli bankalar yüzde 19’luk bir artışla daha sınırlı kaldı.

Bireysel kredi ve kredi kartı borçları da hızla artıyor. Son bir ayda vatandaşların bankalara olan borcu 78,8 milyar lira artarak 4 trilyon 206 milyar liraya ulaştı.

Bireysel krediler 2 trilyon 209 milyar liraya çıkarken, kredi kartı borçları 1 trilyon 997 milyar liraya dayandı. İcraya düşen bireysel kredi ve kart borçları 144 milyar liraya yükseldi. Son bir ayda 303 bin kişi icralık oldu. İcra takibinde toplamda 4 milyon vatandaş bulunuyor.

KAZANAN YİNE BANKALAR

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bu duruma tepki göstererek, “Bankalar kâr açıklıyor, vatandaş borç batağında! Bütün yük halkın omuzlarında, kazanan yine bankalar” dedi.

"Bu ekonomik sistem halkı soyup soğana çeviriyor" diyen Kış, "İktidarın tek derdi bankaların ve yandaş şirketlerin kârlarını artırmak. Halkın borcu ise çığ gibi büyüyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomik tablonun iç açıcı olmadığını vurgulayan Gülcan Kış, halkın giderek daha da yoksullaştığını belirterek, hükümetin bu politikalarla devam edemeyeceğini söyledi.

Kış, “Kazanan bankalar, kaybeden halk! İktidar hâlâ masallar anlatıyor ama gerçekler ortada. Bu sistem devam edemez. Erken seçim kaçınılmazdır! Halkı değil, bankaları düşünen bu iktidarın gitme vakti geldi!” dedi.