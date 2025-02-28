Bankalar yine reklam yağdırdı: Kamu bankalarından reklama 5,1 milyar TL

Kamu bankalarının 2024 yılına yönelik finansal raporları hazırlandı. Raporlar, kamu bankalarının tartışmalı reklam ve ilan harcamalarını sürdürdüğünü gözler önüne serdi. İktidara yakın basın yayın organlarını reklam yoluyla desteklediği öne sürülen bankaların reklam-ilan harcamaları toplamı 5 milyar TL'yi aştı.

Türkiye'deki üç kamu bankasının 2024 yılındaki reklam-ilan harcaması 2023 yılına oranla yüzde 36 arttı. 2023 yılında 3 milyar 756 milyon 288 bin TL olan kamu bankalarının reklam harcaması toplamı, 2024 yılında 5 milyar 116 milyon 623 bin TL’ye yükseldi.

REKOR HALK BANKASI’NDA

Kamu bankaları arasında en yüksek reklam ve ilan harcamasına Halk Bankası imza attı. 2023 yılında reklam ve ilanlar için toplam 1 milyar 122 milyon 298 bin TL harcama yapan Halk Bankası, reklam-ilan harcamasını 2024 yılında 2 milyar 39 milyon 176 bin TL’ye çıkardı. Bankanın reklam-ilan harcamasında 2023-2024 döneminde yüzde 81’lik artış yaşandı.

Vakıflar Bankası’nın 2024 yılı reklam harcaması ise 1 milyar 593 milyon 248 bin TL olarak gerçekleşti. Bankanın 2023 yılında ise 856 milyon 940 bin TL’lik reklam-ilan harcaması yaptığı belirtildi.

2023 yılında reklam ve ilanlar için toplam 1 milyar 313 milyon 794 bin TL harcayan Ziraat Bankası’nın reklam-ilan harcaması 2024 yılında ise 1,5 milyar TL'ye dayandı. Bankanın, 2024 yılı reklam-ilan gideri kayıtlara, 1 milyar 484 milyon 199 bin TL olarak geçti.

REKLAMA 5,1 MİLYAR LİRA

2024 yılında, büyük bölümü iktidara yakın medya gruplarına verildiği iddia edilen toplam 5 milyar 116 milyon 623 bin TL’lik reklam-ilan harcamasına imza atan kamu bankalarının reklam harcamaları, bankalara göre şöyle sıralanıyor:

>> Halk Bankası: 2 milyar 39 milyon 176 bin TL

>> Vakıflar Bankası: 1 milyar 593 milyon 248 bin TL

>> Ziraat Bankası: 1 milyar 484 milyon 199 bin TL