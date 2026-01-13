Bankalar yükseliyor, üreten eriyor

Büyük oranda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda belirlenen Türkiye’nin ekonomi politikası, üreticiyi adeta üretemez duruma getirdi. Hemen her ölçekteki çok sayıda şirketin mali yapısı, derin ekonomik kriz nedeniyle altüst oldu.

Muhalefetin Türkiye ekonomisine yönelik en temel eleştirisi, “Üreten eriyor, paradan para kazanılıyor” eleştirisi oldu.

On milyonlarca yurttaşın yanı sıra şirketleri de batma noktasına taşıyan Türkiye ekonomisine yönelik eleştirilerin haklılığı, CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın açıkladığı Companies Market Cap (CMC) verileri ile ortaya konuldu. Yazgan, dünyanın en değerli 100 şirketi listesine Türkiye’nin en değerli 20 şirketinin toplam değerinin ancak girebildiğinin altını çizdi.

ORTA GELİR TUZAĞI

CHP’li Yazgan’ın paylaştığı 4 Ocak 2026 tarihli CMC verilerine göre, Türkiye’de faaliyet gösteren en değerli üç şirket, “QNB Finansbank, ASELSAN” ve “Garanti BBVA” olarak sıralandı. En değerli üç şirketten ikisinin yabancı menşeli olduğunun ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterdiğinin altını çizen Yazgan, “Bu liste Türkiye’nin, ‘Orta gelir tuzağına’ neden takıldığını özetliyor. Paradan para kazananın büyüdüğü, üretenin eridiği bir ülke olduk” diye konuştu.

Türkiye’nin en değerli 20 şirketinin toplamının dünyanın en büyük 100 şirketi listesine zorla girebildiğini de belirten Yazgan, listeye yönelik şunları kaydetti: “Koca ülkenin en büyük 20 değeri, bir araya gelse küresel bir teknoloji platformu kadar, ‘Pazar güveni’ yaratamamaktadır. En değerli Türk şirketlerinin dünya devleri listesine girebilmesi için mevcut değerini yaklaşık 5 kat artırması gerekmektedir. Bu liste, aslında Türkiye’nin ekonomik modelinin nerede tıkandığının ve katma değer üretme konusundaki sancılarının bir aynası niteliğindedir. Listenin zirvesinde bankacılık sektörünün öne çıkması, sermayenin sanayi yatırımları yerine faiz odaklı finanslar araçlarda döndüğünün göstergesidir.

FİNANSAL BİR BALON

Bankaların özsermaye kârlılığı yüksek olsa da bu kâr sanayiye ucuz kredi olarak dönmüyorsa ekonomi sadece finansal bir balon gibi büyür. Paradan para kazananın büyüdüğü, üretenin eridiği bir ülke olduk. Listenin zirvesinde sanayi şirketlerinin olmaması, var olanların da cılız kalması, gelecek için sanayisizleşme riskini doğurmasının yanı sıra, ekonominin hizmet ve finans sektörü üzerine kurgulandığını da göstermektedir. Listede öne çıkan bir diğer husus ise Aselsan’ın yalnızlığıdır. Yüksek teknoloji üreten ve piyasa değeri yüksek olan tek büyük şirket, devlet destekli Aselsan’dır.”