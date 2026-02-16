Bankalara tanınan süre sona erdi: Kredi kartı limitleri yeniden belirleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla bankalara verdiği süre bugün itibarıyla sona erdi.

BDDK'nin aldığı karar kapsamında yeni hesaplama sistemi uygulamasına geçilecek. Düzenlemeyle birlikte kart limitleri yeniden hesaplanacak, değerlendirmede müşterinin tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti esas alınacak.

Sisteme göre, bir kişinin tüm bankalardaki kredi kartı limitlerinin toplamı 400 bin TL’yi geçmiyorsa, herhangi bir limit düşüşü uygulanmayacak. Ancak birden fazla bankadan alınan kartların toplamı bu miktarı aşıyorsa, kullanıcılar limit indirimiyle karşı karşıya kalacak.

NET GELİR DİKKATE ALINACAK

Örneğin iki bankada toplam 600 bin TL limiti olan bir yurttaşın limiti, geliri yeterli değilse aşağı çekilecek. Toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda 2025 yılı harcama ortalamaları baz alınacak.

600 bin TL limiti olan ancak yıl boyu 400 bin TL harcayan birinin, kullanmadığı 200 bin TL'lik kısmın yüzde 50’si (100 bin TL) iptal edilecek ve limiti 500 bin TL’ye düşürülecek.

Yasal düzenleme gereği bankalar limit hesabında müşterinin net aylık gelirini dikkate almak zorunda. BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gelir gösterir evraklarla uyumlu hale getirilmesini istedi.

İKİ HARCAMA GRUBU MUAF TUTULDU

Limitlere göre yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirdi.

Kurum, eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağına dair bankalara talimat yazısı gönderdi.