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Bankalara yazı gönderildi: TCMB, TL swap işlemlerine yarın son veriyor

Merkez Bankası, kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine yarından itibaren son verecek.

Ekonomi
  • 24.07.2024 14:19
  • Giriş: 24.07.2024 14:19
  • Güncelleme: 24.07.2024 15:46
Bankalara yazı gönderildi: TCMB, TL swap işlemlerine yarın son veriyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında, kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap işlemlerine yarından itibaren son verecek.

TCMB, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla bir adım daha attı.

Bankalara gönderilen talimata göre, kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap piyasası işlemlerine yarından itibaren son verilecek.

TCMB'nin dün bankalara gönderdiği talimatta da sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenlenebileceği belirtilmişti.

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