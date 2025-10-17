Bankalararası Kart Merkezi'nde büyük vurgun: 10 şüpheliden 7'si tutuklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) operasyon düzenlendiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Merkez Bankası'nın 06/12/2024 tarihli suç duyurusu üzerine Bankalararası Kart Merkezi’ndeki “çipli kart alımı” ve “Troy yazılım geliştirme”, "Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi’’ ile ''Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi"ndeki usulsüz işlemler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada 7 kişinin tutuklandığı, 3 kişi hakkında adli kontrol, yurt dışında bulunduğu anlaşılan 4 kişi hakkında ise yakalama kararı verildiği kaydedildi.

Tutuklananlar arasında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

10.10.2025 günü yapılan operasyonda yakalaması yapılan 10 şüpheliden Emrah ŞENER, Baran AYTAŞ, Bora KOÇ, Mehmet Fatih DEMİRBAŞ, Birol KANBİR, Osman ARSLAN ve Muhammed GÜVEN’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile halı hazırda tutuklu, şüphelilerden Çağkan GÖKTAŞ, İbrahim ŞENER ve Hüseyin Halit ÖZDAMAR ise adli kontrol altındandır. Yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheliler Mehmet Talha DURMUŞ, Erdoğan ALKAN, Tolga KURT ve Ekrem GÖZENMAN hakkında ise yakalama kararı talep edilmiştir. Soruşturma gizlilik kararı çerçevesinde titizlikle devam etmektedir."

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 06/12/2024 tarihinde yapılan suç duyurusuna istinaden; şüpheliler Emrah ŞENER, Baran AYTAŞ, Bora KOÇ, Mehmet Fatih DEMİRBAŞ, Birol KANBİR, Osman ARSLAN, Hüseyin Halit ÖZDAMAR, Muhammed GÜVEN, Çağkan GÖKTAŞ, İbrahim ŞENER, Mehmet Talha DURMUŞ, Erdoğan ALKAN, Tolga KURT ve Ekrem GÖZENMAN hakkında, TCMB’nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen 'Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi' ile 'Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesinde' yapıldığı tespit edilen usulsüzlükler ile yine 'Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.' ve 'Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden' ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ile eski BMK Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ile mevzuata aykırılıklara ilişkin iddialara dair başlatılan soruşturma kapsamında;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Devam eden yargı süreci, Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu kapsamda, Bankamız Başkanlık Makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM’de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır. Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, Bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

"Bankamız, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) hissedarı olup, BKM’de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirmektedir.

KAMU ZARARI 100 MİLYON TL

halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamu zararının 100 milyon TL’yi aştığı tespit edildi.

Soruşturmanın, TCMB’nin 2 Ekim 2024’te yaptığı iç denetim sonrası suç duyurusunda bulunmasıyla başladığını yazan Saymaz, savcılığın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda, BKM’nin yürüttüğü iki büyük ihalede ciddi usulsüzlükler tespit edildiğini belirtti.

Saymaz'ın aktardığına göre raporda çarpıcı tespitler yer aldı. Rapora göre, “Çipli Plastik Kart Alımı” ve “TROY için Yazılım Geliştirme” ihalelerinde maliyet komisyonu oluşturulmadı, teslimat yapılmadan bedel ödendi, bazı firmaların teklif vermesi engellendi.

Yetkili satıcı belgesi bulunmamasına rağmen ihalelerin Enarge adlı firmaya verildiği, ikinci ihalede yalnızca bu firmadan teklif alındığı ve toplam 66 milyon 224 bin TL bedelle işin Enarge’ye bırakıldığı belirten Saymaz, "Emrah Şener, iki ihaleyi Enarge’nin almasını sağlayarak, hem ihaleye hem edimin ifasına fesat karıştırdı" ifadelerini kullandı.

BOĞAZİÇİ BAĞLANTISI VE PARA TRANSFERLERİ

Bilirkişi raporunda ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne (TTO) ihalesiz şekilde 44 milyon 150 bin TL ödendiği ortaya çıktı. Fiyat teklifi alınmadan sözleşme imzalandığı, iş tamamlanmadan tüm meblağın ödendiği ve üç tedarikçiden teklif alınması kuralına uyulmadığı vurgulandı.

Şener’in kardeşi İbrahim Şener’e 200 bin TL, Singapur’daki paravan bir şirkete ise 693 bin 236 euro aktarıldığı tespit edildi. Raporda, projelerde görev alan Doç. Dr. Ali Coşkun ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci’nin de sorumluluğu bulunduğu belirtilmesine rağmen, savcılığın bu iki ismi dosyaya dahil etmediği kaydedildi.

Saymaz'ın yazısının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Üçüncü suçlama ise ‘Be Bold’ adlı şirketten, ajans hizmeti için doğrudan alım yapılması. Burada satın alma prosedürleri uygulanmadı, başka firmalardan teklif alınmadı. Ödenen 1.857.900 TL, zimmet kapsamında sayılıyor.

Dördüncü olarak, yurt dışında eğitim gören öğrencilere verilmiş gibi gösterilen yemek kartlarının Şener’e bırakılması. Beşincisi de Aytaş’a tahsis edilen kurumsal kredi kartının Şener tarafından kullanılması.

128 MİLYAR FELAKETİNİN FAİLİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Ekim’de operasyon yaptı ve 10 şüpheliyi gözaltına aldı. İlk sırada, örgüt liderliğiyle suçlanan Şener var.

Şener, 2 Eylül 2016’da TCMB Başkan Yardımcılığı’na ve Para Piyasası Kurulu Başkanlığına atanmıştı. Berat Albayrak’ın Hazine Bakanlığı döneminde hayata geçirilen ve 128 milyar dolar tartışmasına yol açan dövizi arka kapıdan kamu bankaları üzerinden baskılama ve Kur Koruma Mevduatı politikalarının fikir babası olarak biliniyor.

TCMB’nin 2020’de BKM’nin ana hissedarı olması da Şener’in icraatı. Şener, Mehmet Şimşek’in yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelmesinden iki ay sonra istifa etti. Ancak istifası yalanlandı. İki hafta sonra görevinden alındı.

İkinci şüpheli, eski BKM Genel Müdürü Aytaş. Aytaş, üniversiteden tanıdığı Şener tarafından önce danışmanlığa, sonra BKM’nin başına getirildi. TCMB’de çalışmaya devam ediyor.

Üçüncü isim ise eski BMK Genel Müdür Yardımcısı Bora Koç. Halen BKM’de görev yapan ve 2023 yılındaki ihale komisyonunda yer alan Birol Kanbir, Mehmet Fatih Demirbaş ve Osman Arslan da şüpheliler arasında.

Diğerleri ise şöyle: Şirket sahipleri Hüseyin Halit Özdamar, Muhammed Güven ve Çağkan Göktuğ ile Emrah Şener’in kardeşi İbrahim.

"DOĞRU GİTMEYEN BİR ŞEYLERİ FARK ETTİM"

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Şener, ifadesinde BKM ile bir ilgisinin olmadığını, ihale ve işlemlerle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Şener, şöyle devam etti: “TCMB’de başkan yardımcısıydım. BKM’de yapılan ihale ve işlemlerle bağlantım yoktur. Bana yöneltilen tek bir para transferi var. O da Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğum sürede bir arkadaşımın yaptığı 200 bin TL’lik transfer. BKM’de personel belirleme yetkim yoktur.”

Aytaş ise işlemleri Şener’in talimatıyla yaptığını işleri sürerek, şunları söyledi: “TTO’nun üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinde doğru gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ettim. Amirim olduğu için onu şikayet etmekten çekindim.”

Avukatı ise Aytaş’ın Şener tarafından baskı altına alınarak, paravan şirkete para göndermeye mecbur edildiğini savundu ve “Şener hesap vermeli” dedi.

Koç’un avukatı da “Müvekkilim işini kaybetmemek için önüne geleni imzalamak zorunda kalmıştır” diye konuştu.