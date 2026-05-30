Bankalardan kampanya: Sıfır faizle ihtiyaç kredisi

Uzun Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yolculuğu sürerken, tatilde bütçeyi sıfırlayan nakit mağdurları için bankalar kampanyalarını açıkladı.

Pazartesi günü başlayacak yeni iş haftası öncesinde bankalar, sıfır faizli nakit avanslardan, %0,99 ve %1,99 gibi dip faizli ihtiyaç kredilerinden 3 ay ertelemeli paketlere kadar tüm kozlarını sahaya sürdü.

İşte banka banka, cebinizi bayram sonrası rahatlatacak kuruşu kuruşuna faizsiz ve düşük faizli kredi haritası:

Enpara:

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 50.000 TL

50.000 TL Paket Detayı: 3 ay vadeli 25.000 TL kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans.

QNB

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 100.000 TL

100.000 TL Paket Detayı: 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi + 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan taksitli avans hesap.

TEB

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 100.000 TL

100.000 TL Paket Detayı: 3 ay vadeli 65.000 TL'ye varan kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans + 3 ay vadeli 10.000 TL kurtaran hesap.

Garanti

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 55.000 TL

55.000 TL Paket Detayı: 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans + 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap.

Denizbank

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Tutar: 70.000 TL

70.000 TL Paket Detayı: 12 ay vadeli 45.000 TL'ye varan kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı.

Akbank

Faiz Oranı: %0,99 (Piyasanın en dip oranı)

Tutar: 100.000 TL

100.000 TL Vade: 12 ay vadeli kredi

ING