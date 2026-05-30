Bankalardan kampanya: Sıfır faizle ihtiyaç kredisi
Birçok banka "Hoş geldin kampanyası" yaparak sıfır faizli ya da düşük oranda faizli ihtiyaç kredisi veriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yolculuğu sürerken, tatilde bütçeyi sıfırlayan nakit mağdurları için bankalar kampanyalarını açıkladı.
Pazartesi günü başlayacak yeni iş haftası öncesinde bankalar, sıfır faizli nakit avanslardan, %0,99 ve %1,99 gibi dip faizli ihtiyaç kredilerinden 3 ay ertelemeli paketlere kadar tüm kozlarını sahaya sürdü.
İşte banka banka, cebinizi bayram sonrası rahatlatacak kuruşu kuruşuna faizsiz ve düşük faizli kredi haritası:
Enpara:
- Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
- Toplam Tutar: 50.000 TL
- Paket Detayı: 3 ay vadeli 25.000 TL kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans.
QNB
- Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
- Toplam Tutar: 100.000 TL
- Paket Detayı: 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi + 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan taksitli avans hesap.
TEB
- Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
- Toplam Tutar: 100.000 TL
- Paket Detayı: 3 ay vadeli 65.000 TL'ye varan kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans + 3 ay vadeli 10.000 TL kurtaran hesap.
Garanti
- Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
- Toplam Tutar: 55.000 TL
- Paket Detayı: 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans + 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap.
Denizbank
- Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
- Toplam Tutar: 70.000 TL
- Paket Detayı: 12 ay vadeli 45.000 TL'ye varan kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı.
Akbank
- Faiz Oranı: %0,99 (Piyasanın en dip oranı)
- Tutar: 100.000 TL
- Vade: 12 ay vadeli kredi
ING
- Faiz Oranı: %1,69
- Toplam Tutar: 50.000 TL
- Paket Detayı: 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Destek Hesap.