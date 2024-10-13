Bankalardan kredi kartı limitini düşürmek isteyenlere 'otomatik mesaj'

AKP’nin TBMM’ye sunduğu son kanun teklifinde, kredi kartı limitine vergi getirilmesi tartışma yarattı.

AKP tarafından Meclis’e sunulan yasa teklifine göre, 100 bin TL’lik kredi kartı bulunanlardan yıllık 750 lira savunma sanayi fonu payı alınacak.

Yurttaşlar kart limitlerini düşürmek için bankalara akın etti, çağrı merkezine başvurarak kart limitlerini düşürme talebinde bulundu.

Bazı bankalar, müşteri hizmetleri numaralarına yasa teklifinin yürürlükte olmadığına dair otomatik mesaj bıraktı.

Bazı bankalar, müşteri hizmetlerine şu mesajı bıraktı:

"Kredi kartlarına savunma sanayine ilişkin katkı payı alınması için yapılan düzenleme TBMM sunulan kanun teklifi olup henüz yürürlükte değildir. Bu konuda basında ve sosyal medyada yayınlanan haberlerle ilgili olarak henüz yürürlüğe girmiş bir düzenlemenin bulunmadığını belirtmek isteriz."