Bankalardan reklam yağmuru

Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası’nın 2025 yılına yönelik finansal raporları hazırlandı. Raporlar, kamu bankalarının tartışmalı reklam ve ilan harcamalarının 2025 yılında rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi.

İktidara yakın basın yayın organlarını reklam yoluyla desteklediği öne sürülen iki kamu bankasının 2025 yılında reklam-ilan harcamaları toplamı 5 milyar TL’ye dayandı.

FAHİŞ HARCAMA

Ziraat Bankası’nın 2025 yılındaki reklam ve ilan harcaması kayıtlara, 2 milyar 583 milyon 128 bin TL olarak geçti. Bankanın 2025 yılındaki reklam ve ilan harcamasında 2024 yılına göre yüzde 74’lük artış yaşandı.

Vakıflar Bankası’nın 2025 yılındaki reklam harcaması da belli oldu. Bankanın 2025 yılındaki reklam ve ilan harcaması 2 milyar 191 milyon 488 bin TL odu. Vakıfbank’ın 2025 yılı reklam ve ilan harcamasında 2024 yılına oranla yüzde 49’luk artış kaydedildi.

2025 yılında, büyük bölümü iktidara yakın medya gruplarına verildiği iddia edilen kamu bankalarını reklam ve ilanları için harcanan paranın toplamı, 4 milyar 774 milyon 616 bin TL olarak hesaplandı.

2024-2025 FATURASI

İki kamu bankasının 2024 ve 2025 yıllarında imza attığı 7 milyar 756 milyon 447 bin TL’lik reklam ve ilan harcaması şöyle: