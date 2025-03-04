Bankaların kârı bir ayda %48,2 arttı

Ekonomi Servisi

Bankacılık sektörünün net kârı ocak ayında geçen sene aynı döneme göre yüzde 48,2 artışla 47,35 milyar lira oldu. Bankacılık sektörünün aktifleri ocak sonunda 33,37 trilyon lira olurken, sektörün net faiz gelirleri de aynı dönemde 93,89 milyar lira oldu.

BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "2024 yılsonuna göre özkaynak toplamı 2.998.096 milyon TL olurken, Ocak 2025 döneminde sektörün dönem net kârı 47.347 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,62 seviyesinde."