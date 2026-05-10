Bankaların milyonluk ‘havuz’ problemi

Kamu bankaları, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın 2026 yılının ilk çeyreğine yönelik finansal raporları hazırlandı.

Raporlar, 2025 yılında rekor seviyeye ulaşan kamu bankalarının tartışmalı reklam ve ilan harcamalarının 2026 yılında da hız kesmeden devam ettiğini gözler önüne serdi.

İktidara yakın basın yayın organlarını reklam yoluyla desteklediği öne sürülen iki kamu bankasının Ocak-Mart 2026 dönemindeki reklam-ilan harcamaları toplamı 1 milyar TL’yi aştı.

HALK’TAN HAVUZA

Halk Bankası’nın 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği reklam ve ilan harcaması kayıtlara, 451 milyon 920 bin TL olarak geçti.

Vakıflar Bankası’nın Ocak-Mart 2026 dönemindeki reklam harcaması ise 613 milyon 254 bin TL olarak gerçekleşti. Bankanın 2025 yılının ilk çeyreğinde ise 325 milyon 337 bin TL’lik reklam-ilan harcaması yaptığı belirtildi. Vakıflar Bankası’nın 2026 yılının ilk çeyreğinde yaptığı reklam ve ilan harcamasında 2025 yılının ilk çeyreğine oranla yaşanan artış, yüzde 88,5 oldu.

FAHİŞ HARCAMA

Toplam 1 milyar 65 milyon 174 bin TL’lik reklam-ilan harcamasına imza atan iki kamu bankasının Ocak-Mart 2026 dönemindeki reklam harcaması, bankalara göre şöyle sıralandı:

Halk Bankası: 451 milyon 920 bin TL

Vakıflar Bankası: 613 milyon 254 bin TL.

REKLAM TARTIŞMASI

Türkiye’deki kamu bankalarının reklam ve ilanları hemen her dönem tartışma yaratıyor. Kamuoyunda, “İktidara yakın” olarak nitelendirilen gazete ve televizyonlara reklam yağdıran kamu bankaları, eleştirel yayınlar yapan medya organlarını adeta görmezden geliyor.