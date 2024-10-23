Bankamatik madencisi

Birbiri ardına yaşanan maden faciaları ve madenci ölümlerinin ardından tartışmaya açılan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) yönelik gündeme getirilen iddia, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. AKP iktidarlarında adeta olağan hale gelen kamu kurumlarının arpalığa dönüştürülmesinin çarpıcı bir örneği olan iddia TBMM gündemine de taşındı.

AKP'nin belde başkanı olduğu iddia edilen bir kişinin TTK Armutçuk Müessesesi Müdürlüğü’nde yeraltı maden işçisi olarak görevlendirildiği belirtildi. CHP Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, yeraltı maden işçisi olarak sigortalanan kişinin, “Yerin üstünde gezdiğini” söyledi.

Müesseseye yönelik iddia bununla da sınırlı kalmadı. Yer altı maden işçisi olarak sigortalanan ancak madende çalışmadığı belirlenen kişinin, maden işçilerinin tüm haklarından yararlanarak maaşını da eksiksiz aldığı öğrenildi.

ÇİPLİ BARET OYUNU

Skandala yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP’li Ertuğrul, şunları söyledi:

“Maden işletmelerinde işçilerin baretlerindeki lambalara entegre edilen çip sayesinde madencilerin yer altında hangi noktada oldukları adım adım takip edilebiliyor. Kuyu başlarında, kuyu katlarında, kuyu diplerine konulmuş olan algılayıcılar sayesinde, madencilerin üzerlerindeki okunabiliyor. Bu sayede hangi işçinin nerede olduğu, hangi saatte ocağa girdiği, hangi saatte çıktığı takip edilebiliyor. Yeraltında çalışmamalarına rağmen yeraltı maden işçisi gibi tazminat alabilmeleri için bu işçilerin çiplerinin yeraltından sinyal alabilmesi, dolayısıyla da yeraltında çalışıyor gibi görünebilmeleri için başka işçilere zorla baretlerinin verildiği de gelen bilgiler arasında. Ancak şu unutulmamalıdır ki, aynı zamanda kamera kaydı da yapılmaktadır. Bu kamera kayıtları incelendiğinde de net bir şekilde ortaya çıkacaktır.”

KESİNTİSİZ MAAŞ

Ertuğrul, TTK’den usulsüz şekilde maaş aldığı iddia edilen AKP belde başkanının ağustos ayı bordrosundaki bilgileri de aktardı. Bordroda kesintisiz maaş göründüğünün altını çizen Ertuğrul, “Kamu zararı sebebiyle suç duyurusunda bulunacağız ve diğer isimlerin takip edilmesini, soruşturulmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

TBMM GÜNDEMİNDE

Skandalı TBMM gündemine de taşıyan CHP’li Ertuğrul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Ertuğrul’un önergesinde şu bazı sorulara yer verildi:

• Yeraltı işçisi olarak görünüp de yeraltında çalışmayan işçilerden bakanlığınızın haberi var mıdır?

• Yeraltına inmeyen işçilerin, yeraltında gibi görünmelerini sağlayacak baretler işçilere zorla taktırılmış mıdır?

• TTK işletmelerinde görevlendirilen personelin giriş-çıkış kayıtları ve personelin mesai saatlerine uyup uymadığı denetlenmekte midir?