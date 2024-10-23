'Bankamatik personel' ne demek? Kimlere bankamatik personeli denir? Bankamatik personel uygulamasının amacı nedir?

Kamuda ve belediyelerde siyasi kadrolaşma nedeniyle sıklıkla eleştirilen 'bankamatik personel' ne demektir? Bankamatik personeller siyasiler tarafından neden tercih edilir? Bankamatik personellerle ilgili detaylara bakalım:

BANKAMATİK PERSONEL NE DEMEK?

"Bankamatik personel" terimi, kamuda ve belediyelerde eleştiri konusu olan, fiili olarak kamuda ve belediyelerde çalışmamasına rağmen maaş alan kişilere denir. Resmi olarak kendilerine bir pozisyon tahsis edilmiştir fakat kamu görevi yapmazlar. Siyasetin çıkarı doğrultusunda kamu dışında faaliyet gösterirler.

BANKAMATİK PERSONEL BENZETMESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Siyasi kayırmacılığın önemli örneklerinden biri olan bankamatik personeli terimi, çalışmadan sadece maaş çekmek için ATM'lere giden kişiler için halk arasında yapılan benzetmedir.

BANKAMATİK PERSONEL UYGULAMASI NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Belediyeler ve kamu kurumları, kamu kaynakları kullanılarak faaliyetini sürdüren birimlerdir dolayısıyla kamu çalışanlarınının maaşları halktan toplanan vergilerle ödenmektedir. Bankamatik personeller ise kamu yararına değil, sadece bir siyasi çevrenin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet sürdürürler. İşsizliğin yoğun olarak yaşandığı Türkiye'de bankamatik personellerin varlığı, işin ehli olan insanların kamuda istihdam edilmesinin önünde de ciddi bir engel oluşturur.