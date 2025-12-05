Bankanın eli hep yurttaşın cebinde

Temel ihtiyaçlarını dahi artık borçla döndürmek zorunda kalan dar gelirlilerin borçları her geçen gün katlanıyor. Finans sektörü ise bu borçlardan nemalanıyor. Sektör kârına kâr katarken yurttaş, borç krizi ağırlaşıyor.

BDDK’nin açıkladığı aylık verilere göre bankacılık sektörünün net kârı da yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 artışla 751,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Borçluların daha fazla borçlandığı bu dönemde tüketici kredileri 1 trilyon 886 milyar liradan yüzde 42,8 oranında artarak 2 trilyon 692 milyar liraya ulaştı. Kredi kartı borçları ise 2 trilyon 236 milyar liradan yüzde 50,7 oranında artarak 3 trilyon 370 milyar liraya ulaştı.

Gelirlerini katlayan sektörün, gelir artışının ve kârlılığının temelinde hanehalkının borçlanması olduğu açığa çıktı.

Bankaların tüketici kredilerinden sağladığı faiz geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 oranında artarak 583 milyar 822 milyon lirayı buldu. Kredi kartlarından alınan faiz ise 273 milyar liradan yüzde 49,9 artarak 408 milyar 558 milyon lirayı buldu. Yurttaşın kredi kartı ve tüketici kredileri için ödediği toplam faiz ise yılın ilk on ayında 992 milyar 380 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın sene sonuna kadar 1 trilyon liranın üzerine çıkması bekleniyor.

TAKİPTEKİ ALACAKTAN FAİZ KATLANDI

Yüksek faiz oranlarının etkisiyle yaşanan geri ödeme krizi takibe alınan alacak sayısında artışa neden oldu. Ekim 2024'te yüzde 1,77 olan takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı yüzde 2,39 çıktı. Bu dönemde bankaların takipteki alacaklardan sağladığı faiz geliri ise 39 milyar 627 milyon liradan 2,3 kat artarak 93 milyar 2 milyon liraya ulaştı.