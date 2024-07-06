Banknotların toplamı 500 gram kıyma alamıyor

Ekonomi Servisi

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "İktidarın kötü ekonomi politikaları her geçen gün paramızın değerini daha da yitirmesine neden oldu. Vatandaşımız artık 200, 100, 50, 20, 10 ve 5 liralık banknotlarımızın toplam değeri olan 385 lirayla yarım kilo kıyma, yarım kilo kuşbaşı et bile alamıyor" dedi.

TZOB haziran ayı gıda fiyatı verilerini paylaşan Başevirgen, “Ortalama kilogram fiyatı 246 lira olan beyaz peyniri ve siyah zeytini en büyük paramız olan 200 lira ile satın alamıyoruz. Bir vatandaş ortalama fiyatı 300 lira olan 30’lu köy yumurtasını almak istese, cebinden en büyük banknotlar olan 200 ve 100’lük banknotları çıkartmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Başevirgen, 200 liranın, dolar karşısında tedavüle girdiği tarihten bu yana yüzde 95,38 oranında değer kaybettiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “2009 yılında 200 lira ile 45 litre benzin alınabilirken, 2024 yılına geldiğimizde bu miktar yalnızca 4 litreye düştü. Banknotlarımızın tek başına hiçbir ürünü satın alamayacak hale gelmesinin sebebi AKP iktidarının kötü ekonomi politikalarıdır.”