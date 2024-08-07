Banksy'den 24 saat içinde ikinci eser

Kimliğini gizleyen İngiliz sanatçı ve aktivist Banksy’nin bir günde ikinci eseri ortaya çıktı. İlk eserde bir keçi yer alırken ortaya çıkan ikinci eserde, kapalı pencerelerden birbirlerine doğru uzanan iki fil yer alıyor.

Ünlü İngiliz sokak sanatçısı ve aktivist Banksy, son 24 saatte iki eser yaptı.

Dün Londra’nın Kew Green semtindeki bir binanın yan duvarında yer alan çıkıntının üzerine resmettiği keçi graffitisini yorum yapmadan sosyal medyadan paylaşan Banksy'nin, ikinci eseri de ortaya çıktı.

Sokak sanatçısı Banksy'nin bir duvarın tepesine tüneyen bir keçinin yer aldığı eseri, İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıkmıştı. Keçinin resmedildiği duvara, bir güvenlik kamerasının da doğrultulduğu görülmüştü.

İki filin kafalarını kapalı pencerelerden dışarı çıkardıkları eserin ise Chelsea'deki Edith Terrace'da bulunan bir evin yan duvarına çizildiği görülüyor.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Banksy, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Glastonbury Festivali’ndeki çalışmasıyla da gündeme gelmişti. 'Idles' grubu sahnedeyken can yelekleri giydirilmiş maketlerle dolu şişme bir bot ortaya çıkmıştı. Bot binlerce kişinin elleri üzerinde ilerlemişti. Idles da o sırada sağcı göç politikalarının eleştirildiği ‘Danny Nedelko’ şarkısını çalmıştı.

Festivalin ardından ise Banksy'nin finanse ettiği mülteci kurtarma gemisine İtalyan devleti el koymuştu. Banksy, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, kendisinin finanse ettiği MV Louise Michel adlı yardım gemisinin Orta Akdeniz'de 17 refakatsiz çocuğu kurtardığını duyurmuştu. İtalya'nın gemiye el koyduğunu söyleyen Bansky, ''Bunu adaletsiz ve kabul edilemez buluyorum'' demişti.