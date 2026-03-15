Banksy'nin gerçek kimliği yeniden gündemde

Dünyanın en tanınmış sokak sanatçılarından Banksy’nin kimliğine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. İngiliz haber ajansı Reuters’ın uzun süreli çalışmalarına dayanarak yayımladığı araştırmaya göre Banksy’nin gerçek adının Robin Gunningham olduğu yönündeki eski iddialar yeni bulgularla tekrar gündeme geldi.

Banksy’nin kimliği uzun yıllardır gizemini koruyor. 2008 yılında İngiliz gazetesi Mail on Sunday, sanatçının gerçek adının Bristol doğumlu Robin Gunningham olduğunu öne sürmüştü. Ancak Banksy bu iddia hakkında hiçbir zaman resmi bir açıklama yapmadı.

DAVİD JONES İSMİ GÜNDEMDE

Reuters’ın yayımladığı yeni araştırmada ise Gunningham’ın kimliğini gizlemek için farklı bir isim kullanmış olabileceği belirtildi. Habere göre Gunningham’ın “David Jones” gibi İngiltere’de yaygın bir isimle seyahat etmiş olabileceğine dair bulgulara ulaşıldı.

Reuters ayrıca Banksy’nin eserlerinin satış ve telif haklarını yöneten Pest Control Office ile de temasa geçti. Kurumdan yapılan açıklamada sanatçının kimliğine ilişkin iddialarla ilgili bir yorum yapılmadığı belirtildi.

Banksy’nin avukatı Mark Stephens ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sanatçının kimliğine dair yayımlanan haberlerin büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını ifade etti.