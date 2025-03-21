Bant daraltması Meclis gündeminde: İnterneti yavaşlatarak neyi çözüyorsunuz?

Bant daraltması, sosyal medya platformlarına girişinin kısıtlanması ve internetin yavaşlaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) soruşturma ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından özellikle İstanbul genelinde devreye sokuldu.

Uygulama, sağlık başta olmak üzere eğitim, sanayi, bankacılık gibi pek çok sektörü olumsuz etkiledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

İktidarın her toplumsal olay veya duyarlılığın arttığı dönemlerde uygulamaya soktuğu bant daraltmasıyla bilikte, yurttaşlar sosyal medya mecralarına erişim sorunu yaşarken, sağlık başta olmak üzere eğitim, sanayi, bankacılık gibi pek çok sektörü olumsuz etkiledi.

Instagram, X, Facebook, WhatsApp başta olmak üzere sosyal ağlara bant daraltması uygulanması nedeniyle halk haberleşmede de zorluklar yaşarken, eğitim araştırma hastaneleri başta olmak üzere Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler ve sağlık kurumları kısıtlamadan olumsuz etkilendi.

"TAMAMEN KEYFİ"

Bant daraltma uygulamasının yeni olmadığını belirten CHP'li Karasu, uygulamanın keyfi olduğunu ve sansür anlayışı taşıdığını vurguladı.

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na özetle şu soruları sordu:

• 19 Mart 2025 tarihinde sosyal medya için bant daraltma uygulaması hangi kurum tarafından faaliyete geçirilmiştir, bu konuda bir mahkeme kararı var mıdır?

• Bant daraltma uygulaması hangi amaçlar doğrultusunda uygulanmıştır? Sosyal medyada veri akışını engellemenin tarafınızdan değerlendirilen faydaları nelerdir? Söz konusu amaçlara uygulama sonucunda ulaşılmış mıdır?

• Uygulama konusunda herhangi bir açıklama yapılmış mıdır? Yapılmamış ise duyuru yapılmadan uygulanmasının gerekçesi nedir?

• Bant daraltma uygulamalarında sosyal ağ hizmeti veren yetkilileri ile herhangi bir görüşme gerçekleştirilmekte midir? Gerçekleştiriliyor ise bu görüşmeler hangi kurum yetkilileri ile hangi tarihte gerçekleştirilmiş, hangi kararlar alınmıştır?

• Bant daraltma uygulamasının düşünce, ifade ve haber özgürlüğüne aykırı olması sebebiyle konuya ilişkin herhangi bir resmi süreç başlatılması düşünülmekte midir?