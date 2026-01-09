Banu Mushtaq'ın ödüllü kitabı raflarda

Hindistan’da avukat, aktivist ve kadın hakları savunucusu Banu Mushtaq’ın 2025 Uluslararası Booker Ödülü'ne layık görülen öykü kitabı Kalp Lambası, Budala etiketiyle yayınlandı.

Yazar Güney Hindistan’daki Müslüman topluluklarda yaşayan kadınların ve kız çocuklarının gündelik yaşamlarını ele alıyor.

Güney Hindistan'ın Karnataka eyaletinde yaşayan bir yazar, aktivist ve avukat olan Banu Mushtaq, eserlerini Kannada dilinde kaleme alıyor.

Yazar, Mayıs 2025'te Kalp Lambası ile 2025 Uluslararası Booker Ödülü'nü kazanmıştı.