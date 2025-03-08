Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması: Savcılıktan beraat kararına itiraz

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıkların beraatine savcılık itiraz etti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" yönünden mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, beraat kararı verildiği hatırlatıldı.

Beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ifade edilen dilekçede, olay öncesi müşteki Banu Parlak ile sanık Dilan Polat arasında husumet bulunduğu ve şikayetçinin tehdit edildiğine dair mesajları dava dosyasına sunduğu aktarıldı.

ADRESLER BİRBİRİNE YAKIN

Tartışma nedeniyle Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın, şikayetçinin iş yerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için, kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütü üyesi firari Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Can Gökdemir'le irtibat kurdukları kaydedildi.

Dilekçede, Beratcan Gökdemir'in, "Daltonlar" grubuna "ait hücre evinde" eyleme hazır şekilde talimat bekleyen Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu'na eylem talimatı verdiği, eylemde kullanılacak motosiklet ve silahı teslim alacakları adres ile "Banu Parlak Güzellik Merkezi" isimli iş yerinin konumunu da bildirdiği belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren sanıkların şikayetçiyi tanımadıkları ve aralarında bir husumet bulunmadığı vurgulanan dilekçede, Dilan Polat'ın müştekiyi tehdit etmesinin ardından, müştekiye ait iş yerine suç örgütünden talimat alan diğer sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde aynı gün 2 ayrı silahlı saldırı düzenlendiğine dikkati çekildi.

TEHDİT PAYLAŞIMLARI, İFADELER, RAPORLAR...

Dilekçede, "Müşteki ifadesi, tanık beyanı, sanık Dilan Polat'ın mağdur Banu Parlak'a hitaben tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları, dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler, sanıkların bir kısmının ikrar içeren ifadeleri, olay yeri inceleme tutanağı, kriminal uzmanlık raporu, kolluk tutanakları ve dosya kapsamına göre; sanıklar Engin, Dilan ve Sezgin Polat'ın fikir ve eylem birliği içerisinde kamuoyunda 'Daltonlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütünü azmettirmek suretiyle üzerlerine atılı 'birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit' suçunu azmettiren sıfatıyla işledikleri" kaydedildi.

Banu Parlak'ın sanıklar hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anımsatılan dilekçede, silahla tehdit suçunun şikayete bağlı olmadığı, bu nedenle sanıkların cezalandırılmaları gerekirken beraatlerine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçede, Onur Abiç hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlarından, sanık İsmail Emre Arifoğlu hakkında "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

DÜŞÜK CEZALARA DA İTİRAZ EDİLDİ

Batuhan İnci, Nizamettin Bilgili, Yunus Emre Yıldız, İsmail Emre Arifoğlu'nun ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanuna muhalefet" suçları yönünden alt sınırdan cezalandırıldığı belirtilen dilekçede, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer, zaman, suç konusunun önemi, sanıkların amacı, yasada yer alan nitelikli hallerin ihlal edilmesi ve yapılan eylemler dikkate alındığında, bu suçlar yönünden alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi gerektiğini kaydedildi.