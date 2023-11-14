Banu Parlak soruşturması: Polat çifti hakkında tutuklama istemi

Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dilan-Engin Polat çifti için tutuklama talep edildi.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Adalet Sarayı’na getirildi.

Savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat, ‘Silahlı saldırıya azmettirme’ suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Polat çiftinin tutuklanmaları talep edildi.