Banyo sobasından çıkan yangın evi küle çevirdi

Burdur’un Bucak ilçesinde banyo sobasından çıkan yangında 2 katlı toprak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın dün saat 17.30 sıralarında Bucak İlçesi, Belören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nejdet Erzurum’a ait 2 katlı toprak evde yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibinin durumunun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve orman işletme arazözü sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında küle dönen ev, iş makineleri ile yıkılırken yangından etkilenen yavru bir kedi Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilerek tedavi altına alındı.

Yangının banyoda bulunan sobadan çıktığı değerlendirilirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.