Banyoda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da banyodaki prizden elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki İbrahim Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • 15.04.2026 10:02
  • Güncelleme: 15.04.2026 10:09
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Yardımcı Mahallesi'ndeki evinde banyodaki elektrik prizinden akıma kapılan 22 yaşındaki İbrahim Kaya ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

