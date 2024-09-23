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Baraj gölünde facia: 2'si çocuk 5 kişi boğularak hayatını kaybetti, kimlikler belli oldu

Hatay'ın Kumlu ilçesinde Reyhanlı Baraj Gölü’ne giren 2'si çocuk 5 kişi boğularak hayatını kaybetti. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlendi.

Güncel
  • 23.09.2024 07:06
  • Giriş: 23.09.2024 07:06
  • Güncelleme: 23.09.2024 07:12
Kaynak: DHA-İHA
Baraj gölünde facia: 2'si çocuk 5 kişi boğularak hayatını kaybetti, kimlikler belli oldu
Fotoğraf: DHA

Hatay'da gölette boğularak hayatını kaybeden baba ve 4 çocuğunun isimleri belli oldu.

Kumlu ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde bulunan DSİ göletinde boğulan baba ve 4 çocuğunun cansız bedenleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ve Emniyet Su Altı Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılmıştı.

Şahısların cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu şahısların baba Ahmet Hacabdo (46) ile çocukları Muhammet, İbrahim, Abdo ve Hamit Elmeri olduğu öğrenildi.

Öte yandan çocukların yaşlarının 6, 8, 18 ve 21 olduğu tespit edildi.

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